【致富智庫】年輕人出身一般　點上位改命？首先要做呢件事！

誰不想早日實現財務自由？內地有網友在微博分享，普通家庭出身的年輕人想改命，第一步要做的就是戒掉「窮人思維」，並提供幾個擺脫「窮人思維」的建議。

1、建立「時間價值」的概念，減少做「時間花得多、但收益少」的事情，例如為節省10元車費，選擇騎單車，結果10分鐘能完成的路程卻花了一個小時...

2、牢記「沉沒成本」不可追。錢如果已經花錯，再浪費時間，就是錯上加錯。

3、培養「目標導向」思維。如果你的行動沒有讓你接近目標，就必須停止，並反省問題出在哪裏，再設定合理的行動計劃。

4、減少無意義的頻繁決策，節省寶貴的意志力。對於一些需要大量意志力的活動，例如學外語、減肥、學樂器等，最好一個階段只挑一種，如果範疇多了會影響你做重大決策時的判斷力，人的精力、體力及時間都是有限，總之要作出取捨，選擇對自身最有價值的事情去做才是最重要。

5、拓展自己的視野，適當做一些眼前「無用」的事，建立長遠規劃的戰略意識。剛出來社會工作時，徹底擺脫考試和功課，會下意識覺得學習是當下最「無用」的事。所以空閒時間就用來大肆揮霍，打機、「吹水」、追劇...有關學習的事則被忘得一乾二淨。

長此以往，自身能力沒有成長，工資待遇也不會有太大起伏，在面臨企業改革時，便首當其衝淪為犧牲品，這是大多數被裁掉的人所面臨的困境。

永遠記住，真正的窮不是缺錢，而是呆在窮人思維的怪圈之中走不出來。