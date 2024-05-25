英特爾股價今年累插近4成　網民歸納3原因　憂淪Nokia翻版...

外媒報道，半導體老店英特爾(Intel)今年股價已重挫近4成，股價徘徊在約30美元，引來外地網友熱烈討論「英特爾怎麼了」。不少人分析指，除了自家製程技術突破速度緩慢外，產品價格也不斷上升，加上競爭對手急起直追，三大原因令英特爾競爭力下滑，甚至有人擔心其會成為諾基亞(Nokia)的翻版。

有網友提到，以前買電腦CPU(中央處理器)都是用英特爾，現時應該仍是主流，主機板記得是英特爾獨霸，後來超微半導體(AMD)直追。看到超微半導體與英特爾的股價感到相當納悶，並坦言「現在不知道發生甚麼事？超微160(美元)左右，英特爾只有30(美元)？」

網友好奇英特爾現在是甚麼狀況，是否已經不能再起？話題引起熱烈討論，並歸納出三大主要原因，「伺服器這塊被吃掉太多市佔，消費級這塊又沒甚麼長進然後又貴」、「製程落後GG(台積電)太多，還不如直接學AMD打不贏就加入」、「製程升級牛步就算了，CPU價格還通貨膨脹狂漲。」

有網友擔心英特爾步上Nokia後塵。不過，有部分網友認為，以英特爾過去打下的江山，仍能佔一席之地，尤其美國政府強力支持，提供許多資源給英特爾發揮，要完全取代並不容易。