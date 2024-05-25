西安住房公積金擬推新政　多孩家庭貸款額度提高

內地樓市措施陸續優化調整。內媒報道，西安住房公積金管理中心昨日(24日)發布《西安市住房公積金貸款實施細則》(徵求意見稿)，擬對現行《實施細則》進行修訂，面向社會公開徵求意見。公開徵求意見時間為5月27日至6月11日。

現行的《貸款細則》於2019年12月16日印發，2020年1月1日實施，有效期5年，將於今年底到期。此次《貸款細則》修改的主要內容共14處，涉及修改住房公積金貸款額度、根據新政修改房齡貸款限制年限等。

此次新修訂的實施細則對住房公積金貸款額度進行修改。將原「購買自住住房的，公積金貸款額度不超過所購買住房合同總價款的70%」，修改為「不超過所購買住房合同總價款的80%」。此外，增加「二孩及以上多子女家庭使用公積金貸款購房的，貸款最高額度在現行信貸政策基礎上提高至1.2倍」等多子女家庭貸款有關規定。

另外，增加「購買二手住房的，房屋建成年限不得超過30年，且二手房貸款期限與房屋建成年限之和不超過40年」；刪除「第二次公積金貸款利率，按同期公積金貸款利率的1.1倍執行」。將「貸款資金轉入售房單位(售房人)或者建房、修房承擔方在銀行開設的帳戶內」，修改為「貸款資金轉入指定的資金監管帳戶內」。刪除「同時可要求借款人以公積金貸款所購住房抵押方式提供反擔保。」

細則執行時間擬自2025年1月1日起施行，有效期5年。