葉尚志：聯想業績回復增長　股價升勢或延續

港股連升四周，累升達3,500點後，終於出現回吐調整。正如我們近期指出，恒指要一舉升穿20,000點關口有難度，在未能落實美國聯儲局何時兌現減息的情況下，加上市場仍在觀察內地經濟復甦進程，都是繼續影響港股後市表現的變數。然而，相信低估值依然可以給港股帶來支撐，估計18,200至18,600點會是恒指目前支持區。

公司公布截至今年3月底止的年度業績，純利按年倒退37%至約10億美元，但觀乎今年首季業績表現，包括營收、淨利潤及毛利率等，都已有恢復增長的趨勢。

事實上，市場研究公司IDC在早前也發表報告指出，今年首季全球個人電腦出貨量錄得兩年來首次增長，顯示行業周期已有走出谷底機會。

聯想近日宣布夥拍高通及微軟推出新一代人工智能電腦，兩款新產品Yoga Slim 7x和ThinkPad T14s Gen6將於6月上市。建議可於11.2港元或以下買入，目標看13元，止蝕可定在10元。

第一上海首席策略師葉尚志