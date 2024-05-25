郭家耀：攜程未來幾季可望維持增長勢頭

公司今年首季業績表現強勁，盈利按年上升27.8%至43.12億元人民幣(下同)，經調整EBITDA為40億元，按年上升42.9%。經調整EBITDA利潤率為33%，相比去年同期31%，有所增長。淨收入119.05億元，按年上升29.4%。經調整淨利潤為40.6億元，大增96.4%。

各項主要業務營業收入均錄得明顯增長，首季住宿預訂營業收入45億元，按年上升29%。交通票務營業收入50億元，按年上升20%。旅遊度假業務營業收入8.83億元，按年上升129%。商旅管理業務營業收入5.11億元，按年上升15%。

期內，國內外業務繼續呈現強勁增長態勢，國內酒店和機票預訂按年均增長超過20%。出境酒店和機票預訂按年增長超過100%。其國際OTA平台Trip.com的總收入按年增長約80%。攜程表示，在供給更加穩定、簽證要求進一步放寬的推動下，中國國內和出境旅遊需求大幅增長，得益於集團不斷改進的產品，攜程全球業務強勁增長。管理層對夏季假期及以後的旅遊勢頭保持信心，特別是預計出境旅遊部門將顯著增長。出境業務預計今年底可恢復到疫情前約八成水平，當目的地有免簽政策，加上航班容量恢復，以及客戶有時間去旅遊時，公司觀察到客戶有非常強勁的需求及興趣。

攜程首季業績超出市場預期，隨着主要節日假期來臨，國內旅遊市場需求強勁，出境旅遊亦進一步復甦，有助推動集團酒店預訂及機票銷售業務增長。集團預計第二季收入按年增長11至16%，達到125至130億元，並對銷量有信心。相信攜程未來幾個季度可維持增長勢頭，前景展望樂觀。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(本人及相關人士沒持有上述股份)