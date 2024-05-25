陳鳳珠：內地無鈷電池發展料加快

鋰離子電池大多使用鈷作為陰極材料其中一項化學元素，主因鈷陰極電池的續航時間更長，鈷的存在可防止電池過熱，並讓電池更穩定，且擁有高能量密度，能儲存及傳輸更多能量。

不過，鈷為電池所用的金屬材料中最昂貴，因鈷主要作為銅和鎳開採的副產品而產生。全球約七成的鈷由剛果民主共和國開採，但剛果的開採涉及安全性及違法等問題，因此近年市場計劃使用鈷含量較低或不含鈷的電池化學材料，如使用鎳錳鈷和鎳鈷鋁，以及磷酸鐵鋰等。

自2022年中開始，由於鈷供過於求，鈷價已下跌近三分二，鈷價大幅下挫，內地亦持續增加鈷的戰略儲備，因電池約佔內地鈷需求的五分四，增加儲備可有效穩定鋰電池的供應鏈。不過，由於鈷價持續走低，剛果計劃通過限制出口來支持市場價格，或可能引入出口配額機制。

無鈷電池為不含鈷或鈷含量極低的電池，因此在成本上相對更低，同時無鈷電池近年在技術上亦有新突破，如比亞迪的刀片電池技術。近年內地的無鈷電池行業規模持續增長，2023年上半年無鈷電池市場規模達18.3億元人民幣，預期去年全年的無鈷電池市場規模或達38.9億元人民幣，未來將繼續呈增長趨勢。

由於技術進步提高無鈷電池的性能和安全性，更降低生產成本，因而提升市場競爭力。無鈷電池主要應用在新能源汽車行業，佔比達七成。不過，無鈷電池仍要繼續改善，如提高能量密度、延長循環壽命、提高安全性能等。因此仍需研發及創新，以提升無鈷電池的性能，並完全取代含鈷的電池作長遠發展。

獨立股評人陳鳳珠

(作者本人並沒有持有上述股票)