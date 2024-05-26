鄺紫珊：A股港股今年看俏　相關基金考慮逢低吸納

自農曆新年過後，內地股市及港股終擺脫多年頹勢，在政府推出多個利好政策下，表現氣勢如虹。現時MSCI中國指數較MSCI新興市場指數仍折讓高達兩成，是全球小數價值面相當便宜的市場，預計內地股市及港股在今年可以交出亮麗成績，建議相關基金後市可逢低吸納。

事實上，內地社會融資數據仍呈負增長、加上第一季財報淨利潤倒退，近期美國再對中國進口商品加徵關稅總值達180億美元等，不明朗因素仍存在，但踏入第二季內地A股與港股的走勢及市盈率已明顯進入修復趨勢。現時A股及港股仍處低於長期均值水平，全面上揚的行情相信仍未出現，但近期某些類別股份已價量齊升，包括公用事業、保險及銀行、資源、基建、電力事業、科技等，預期後市表現仍是看好，建議投資內地股市時是選股重於選市。

內地第一季企業整體淨利潤仍呈現倒退，但公用事業卻逆勢增長，其第一季淨利潤年增率接近27%，交通運輸及環保等行業也分別有26%與14%的增幅。公用事業的相關產業正經歷政策性的修復階段，相信後續仍有價格調整空間所帶來的盈利上升能力。

另外，隨着內地經濟持續回溫，以及釋放多方面的房地產政策救市措施，可望為房市風險提供可能再下行的屏障。近期外資已陸續上調內地股市及港股評級，資金已開始回流，除了本地資金湧入股市，預料可吸引國際長線資金再重新部署內地及香港股市，相信股市最壞情況已經過去，從技術面看，也已形成頭肩底，估計第二季內地與香港股市有望震盪向上。

不過，投資者也要注意，雖然股市已看到觸底迹象，但經濟復甦仍存在壓力。幸好內地第一季經濟增長維持5.3%，主要受惠淨出口額增加，但由於工業生產與零售銷售表現仍不如預期，房地產雖有反彈但仍屬疲軟，企業盈利仍存在一定挑戰。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊