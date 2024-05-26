【星期一．炒啲乜】港股四連跌　突破20000有難度？

港股近期不斷上衝，上周一(20日)曾高見19,700點水平，不過之後就跌足4日，上周四(23日)失守19,000點關口，上周五(24日)更進一步下挫至18,600點水平，埋單計數，全周插近千點。踏入5月份最後一周，未知大市能否逃過「五窮月」魔咒，力保不失。分析認為，港股恐再調整至18,200點，原因離不開外圍因素，包括美國聯儲局減息時機、內地推出的救市措施成效，因此突破20,000關仍有難度。

美銀證券也將其評級由「買入」下調至「中性」，目標價由44元調低至38元，並提到潛在續租租金向下調整會限制領展零售租金收入，又不預期領展未來納入港股通，將有北水大舉入市，原因是內地投資者投資高息股仍有很多選擇。

數據方面，內地周一(27日)將公布工業利潤，同日也有香港進出口數據；周三(29日)有日本消費物價指數(CPI)；美國申領失業救濟人數將於周四(30日)出爐；周五(31日)將有香港貨幣供應及零售銷售數字，並有美國個人消費開支(PCE)物價指數。分析師表示，美匯指數從104附近的幾周低位反彈，聯儲局9月份的減息押注已經失去動力，官員傾向於對減息持謹慎態度，PCE數據及聯儲局的進一步表態仍將是焦點。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

1、葉尚志：聯想業績回復增長 股價升勢或延續

2、郭家耀：攜程未來幾季可望維持增長勢頭

3、陳鳳珠：內地無鈷電池發展料加快

4、鄺紫珊：A股港股今年看俏 相關基金考慮逢低吸納