美聯：4月商舖註冊宗數按月升60.4%　涉額跌七成

根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，2024年4月份商舖註冊宗數錄85宗，按月上升約60.4%。註冊金額則錄約12.4億元，按月下跌約71.7%，主要是因為3月份有一宗涉及40.2億元的超大額成交，才令4月份的註冊金額錄得明顯跌幅。

若按銀碼劃分，價值500萬元或以下物業錄得46宗，按月上升約58.6%。介乎500萬以上至1,000萬元及1,000萬以上至2,000萬元的商舖註冊量最新分別有8宗及16宗，按月均上升約14.3%。而價值2,000萬元以上至5,000萬元物業錄得9宗，按月上升約8倍。

若按地區劃分，4月各區註冊登記宗數按月個別發展。其中九龍區及新界區最新分別錄得42宗及29宗登記，按月分別上升15宗及19宗註冊。而港島區則錄得14宗註冊，按月下跌約13%。至於四核心區(中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀)的註冊成交則錄得17宗，按月增加8宗註冊。

美聯旺舖董事梁國文表示，暑假期間接連有多項國際體育盛事舉行，包括備受足球迷關注的歐洲國家盃、美洲國家盃以及巴黎奧運，鑑於港府早前落實購入奧運轉播權並將分配給本地免費電視台作直播，不少大型發展商已表示會在旗下零售商場舉行奧運賽事播放活動，藉此希望帶動人流。

梁補充，近期市場消息傳出有內地餐飲、外資名錶及時裝乃至新能源車品牌連番在各區租入舖位，為開業做準備，另外，亦有知名體育用品品牌續租旺角一個地標商場的地下巨舖，相信相關餐飲及體育用品品牌銳意把握國際體育盛事周期將至，加上上述區域的人流素來較為暢旺，選擇承勢在核心地段開業或續租，用以吸引遊人，特別內地旅客所關注。