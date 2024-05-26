鄧成波家族放售旺角及美孚商場項目　意向價10億

鄧成波家族一口氣放售旺角銀城廣場及荔枝角美孚廣場兩個市區商場項目，涉及樓面面積逾7.6萬方呎，意向價共約10億港元。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，是次該家族放售的物業為銀城廣場地庫、1至3及5至6樓共6層，建築面積共約30,128方呎，意向價約5億元。目前項目租客有夾公仔、營養保健產品及電腦產品等，相信日後將可吸引更多人氣旺店，成為潮流產品集中地。

另一個商場項目則為美孚廣場，位於美孚新邨4期，該物業總建築面積約46,357方呎，物業租客以民生、餐飲及零售行業為主，主要大型租客有美式連鎖快餐店、本地連鎖西餐及大型銀竹等，項目意向價同為5億元。

潘相信，市場對本港零售消費市道逐步恢復信心，加上是次兩個推售商場項目分別位處核心區及民生消費區，加上商場屬單一業權，迎合不同財團及投資者需要。

他認為，雖然北上消費情況熾熱，但訪港旅客數字有所提升，4月訪港旅客人次為340萬人次，較去年同期增長約兩成，累計今年首4個月共錄得1,462萬旅客人次訪港，按年同期增長約一倍，加上近期政府積極推動盛事活動，勢必吸引到更多本地居民及旅客留港消費，對本港市區商場舖位有所帶動。