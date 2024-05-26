龔成：不懂理財如同被人「暗中偷錢」？

筆者曾去信政府表示，現行的教育制度下嚴重缺乏理財教育，這會產生不少個人及社會的問題，希望政府關注一下。最後，筆者得到的只是官方式的回覆。

--不懂理財源於缺乏教育--

要生活富足非沒有方法，除本身事業方面的提升外，學好理財就是另一個重要途徑。良好的理財教育不止能令每一個人提升生活質素，同時令社會資源得以有效運用，減少貧富懸殊，最後令社會自然地富裕起來，可惜現時的施政者，卻完全不明白這點。

在現時香港的教育制度下，年輕一代完全沒有接受任何理財教育，所以，他們只能憑家庭、朋友、傳媒，以及自己覺得對的方法去進行理財，可惜這往往不是正確的方法。

因此年輕人不懂理財、無法創富也不能怪年輕人，因為他們真的沒有受過相關教育，亦不知可以在那裏學習，故不知如何理財是很正常的事。

--家庭因素--

首先，香港大部分年輕人成長的家庭，都不是富有的家庭，亦沒有理財創富的概念，而這概念很自然傳給下一代，加上朋友往往是類似背景的人，結果同樣是無法吸收理財知識。

而另一方面就是傳媒，消費社會的概念已深入年輕人的心，量入為出已變成「不合時宜」，各廣告都鼓勵年輕人超前消費，及以信用卡負債消費，甚至鼓勵以債還債「一筆清」。

種種錯誤觀念都源於年輕人缺乏理財教育，這令部分年輕人出現種種的理財問題，例如未踏出社會已欠債，不合理地消費，不懂量入為出，胡亂投機炒賣，胡亂借錢炒股等。

這些問題將令年輕人往後的財政更為惡劣，因為愈年輕複息效應愈大，若在年輕時理財惡劣，到糾正時已錯過了最佳的時間，令理財效力大減。

--理財教育能解決社會問題--

另外，當部分年輕人因理財問題而影響生活時，就有可能抱怨社會，認為這問題是社會造成的。就算不是胡亂理財的年輕人，當年輕人踏出後，明白到現實的金錢規則與他們以為的不同，部分年輕人亦會出現抱怨、失落等情緒，他們會認為資源分配出了問題，對他們不公，但卻不知其中一個問題在於理財教育。

的而且確，社會資源分配不公是事實，而在資本主義社會下，要獲得應有資源的其中一個方法就是懂得理財，因理財就是一個涉及錢、涉及資源的問題。因此，若政府推行普及性的理財教育，將能減輕這個問題。即是說，理財教產能直接減輕貧富懸殊的問題，大多數人都富足了，自然令社會怨氣減少。

--對自己就更重要--

而對我們每一個人來說，學習理財就更為重要，因為理財就是學習管理好自己的錢財，學會如果分配得最好，令財富運用得最有效化，並且要明白自己的情況及風險承受程度，從而設計出一套最適合自己的理財策略，平衡組合，令組合為自己帶來最大的效益。

因些，若果不懂理財，不止令自己的財富運用得沒有效率，更有可能出現保護不到自己財富的情況，甚至出現胡亂投資得不嘗失的情況。各位，錢是自己的，學校不會理，政府不會理，朋友不會理，只會是你自己去理，即是你不理就沒人理。

所以，要學理財要去理財，就只能靠自己。因此，作為身處理財黃金年份的年輕人說，就更加需要學習(因為年輕時的複利息效應最大)。這不止令自己往後所賺得的錢財也能得到保護，更是將財富增值，是幫自己爭取更多合理財富的必要途徑。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)