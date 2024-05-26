中國農產品交易及WANG ON擬售淮安市物業
2024年05月26日 18:17
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中國農產品交易(00149)及WANG ON GROUP(01222)公布，擬出售一個於中國成立之有限責任公司。該目標集團主要於江蘇省淮安市從事農副產品批發市場經營及管理業務，該物業包括農產品物流市場的未出售部分，主要包括(i)建於總地盤面積約101,630.60平方米(1,093,943方呎)的兩幅相鄰土地；及(ii)總建築面積約25,955.73平方米(279,385方呎)的多幢樓宇及建築，作零售、批發、倉儲、辦公室及設施用途。該物業於江蘇省淮安市
清江浦區。該物業目前由目標公司用作農副產品批發市場。
買方為一間於中國成立之公司，由淮安市清江浦政府全資擁有。
目標公司買賣之初始代價約為2,890萬元人民幣(相當於約31,880,000港元)(可予
調整)。買方亦須為目標公司償還中國農產品貸款提供資金，金額約為140,470,000元人民幣(相當於約154,940,000港元)。
宏安集團及中國農產品集團料將錄得出售收益約658萬港元，而於撥回匯兌儲備後將產生出售虧損淨額約1,418萬港元。