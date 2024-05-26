中國農產品交易及WANG ON擬售淮安市物業

清江浦區。該物業目前由目標公司用作農副產品批發市場。

買方為一間於中國成立之公司，由淮安市清江浦政府全資擁有。

目標公司買賣之初始代價約為2,890萬元人民幣(相當於約31,880,000港元)(可予

調整)。買方亦須為目標公司償還中國農產品貸款提供資金，金額約為140,470,000元人民幣(相當於約154,940,000港元)。

宏安集團及中國農產品集團料將錄得出售收益約658萬港元，而於撥回匯兌儲備後將產生出售虧損淨額約1,418萬港元。