新盤周末交投按周急跌75%　康城樓盤兩日售28伙

撤辣效應消退，新盤市場於周六及周日(25,26日)暫錄逾60宗成交，較對上一周約246宗急挫逾75%。當中，日出康城樓盤兩日沽出約28伙佔最多。

●日出康城PARK SEASONS兩日沽28伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周六及周日(25, 26日)共錄得28宗成交，總成交金額逾1.5億元。包括是日最新售出第2A座40樓B室，實用面積496方呎，屬兩房連梗廚間隔，成交價743.2萬元，呎價約14,984元。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期沽兩伙

●啟德澐璟三房成交價4,620萬元

●沙田星凱‧堤岸高層一房售701萬元

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周日(26日)售出一房單位。該公司營銷策劃總監楊聰永指，上述為5座48樓G室，實用面積347方呎，享有開揚馬場景觀，成交價701.9萬元，呎價約20,228元。他續指，樓盤由開售至今累售1,159伙，佔全盤1,335伙逾86%。

●何文田站朗賢峯第IIA期通過招標連沽5伙

●中港商人斥資1,811萬購入沙田名日‧九肚山四房戶

●元朗站The YOHO Hub 三房終止交易

●何文田VAU Residence 一房交易告吹

萬科香港發展的何文田VAU Residence，新近錄得終止交易個案，牽涉的單位為10樓A室，實用面積283方呎，一房間隔，原本在2021年6月以725.1萬元售出，當時呎價約25,622元，惟交易已於上周五(24日)終止。