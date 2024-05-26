新盤周末交投按周急跌75% 康城樓盤兩日售28伙
2024年05月26日 21:01
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撤辣效應消退，新盤市場於周六及周日(25,26日)暫錄逾60宗成交，較對上一周約246宗急挫逾75%。當中，日出康城樓盤兩日沽出約28伙佔最多。
●日出康城PARK SEASONS兩日沽28伙
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周六及周日(25, 26日)共錄得28宗成交，總成交金額逾1.5億元。包括是日最新售出第2A座40樓B室，實用面積496方呎，屬兩房連梗廚間隔，成交價743.2萬元，呎價約14,984元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期沽兩伙
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周日(26日)錄得兩宗成交，總成交金額總1,263.6萬元。當中，第6A座3樓A8室，屬實用面積449方呎，兩房儲物室間隔，成交價657.83萬元，呎價約14,651元。
●啟德澐璟三房成交價4,620萬元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周日(26日)以4,620萬元售出第8座10樓A室，實用面積1,525方呎，三房間隔，呎價約30,295元。
●沙田星凱‧堤岸高層一房售701萬元
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周日(26日)售出一房單位。該公司營銷策劃總監楊聰永指，上述為5座48樓G室，實用面積347方呎，享有開揚馬場景觀，成交價701.9萬元，呎價約20,228元。他續指，樓盤由開售至今累售1,159伙，佔全盤1,335伙逾86%。
●何文田站朗賢峯第IIA期通過招標連沽5伙
鷹君(00041)與港鐵公司(00066)合作的何文田站朗賢峯第IIA期，最新通過招標連沽5伙，總成交金額逾1.28億元。當中，1座21樓D室，實用面積1,333方呎，屬四房雙套間隔，以3,681.3萬元招標售出，呎價約27,617元。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，4月底推售至今已沽出547伙，佔全盤55%，成交金額近70億元。
●中港商人斥資1,811萬購入沙田名日‧九肚山四房戶
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，自減價後頻錄成交，周日(26日)再售出四房單位，為2座中層A室，實用面積1,213方呎，屬於向東南的海景四房戶，成交價約1,811萬元，呎價約14,937元。消息指，買家為中港商人，一直物色區內豪宅物業，認為上述項目位置理想，方便往來中港兩地，故是日參觀現樓項目後隨即決定入市。該盤本月至今暫沽約15伙，套現2.87億元。
●元朗站The YOHO Hub 三房終止交易
新鴻基地產(00016)旗下港鐵元朗站The YOHO Hub II以低價出擊，同系列的上一期最新錄得終止交易個案。涉及的單位為第3座18樓E室，實用面積524方呎，三房連開放式廚房間隔，原本在2021年12月首輪銷售時以1,183.58萬元售出，當時呎價約22,587元，買家當年選用建築期付款計劃購入單位。
●何文田VAU Residence 一房交易告吹
萬科香港發展的何文田VAU Residence，新近錄得終止交易個案，牽涉的單位為10樓A室，實用面積283方呎，一房間隔，原本在2021年6月以725.1萬元售出，當時呎價約25,622元，惟交易已於上周五(24日)終止。