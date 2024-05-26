聽濤雅苑兩房戶持4年帳蝕80萬　貶值1成

二手業主蝕讓吸客。馬鞍山聽濤雅苑兩房單位，成交價716.8萬元，約4年帳面蝕讓80.2萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄧國昌表示，上環荷李活華庭A座中低層G室，實用面積約615方呎，兩房間隔，放盤數月，叫價1,150萬元，最新以988萬元沽出，累減162萬元或約14%，呎價約16,065元。

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九龍區

●利嘉閣邱家仁稱，長沙灣泓景臺2座低層G室，實用面積約658方呎，套三房間隔，望內園景及池景，新買家為區內客，單位叫價1,010萬元，終以952萬元成交，呎價約14,468元，約4年帳面蝕310.5萬元，跌價約24.6%。

●香港置業胡國安表示，牛頭角淘大花園I座極高層單位，實用面積約378方呎，兩房間隔，叫價510萬元放售後約兩個月後，獲同區客以470萬元購入，呎價約12,434元，原業主2018年2月購入，帳面虧損約120萬元。

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新界區

●美聯陳德涪指，馬鞍山聽濤雅苑7座高層B室，實用面積約526方呎，兩房間隔，成交價716.8萬元，呎價約13,627元，原業主於2020年5月以797萬元購入，持貨約4年帳面蝕80.2萬元，貶值約10.1%。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山中心4座高層A室，實用面積約590方呎，三房間隔，享海景，放盤半年，叫價710萬元，成交價698萬元，呎價約11,831元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田帝堡城3座低層H室，實用面積約547方呎，兩房間隔，叫價750萬元，放盤兩個半月，減95萬元，獲買家以655萬元承接，呎價約11,974元，原業主持貨約7年，帳面升值約3%。

●中原吳啟業稱，大埔康樂園康樂西路雙號屋，實用面積約1,596方呎，叫價約2,300萬元，議價後以2,000萬元沽出，呎價約12,531元，新買家為區內客，原業主於2020年以2,988萬元購入，持貨約4年帳面蝕讓約988萬元。

●美聯何振榮指，荃灣海之戀9座低層C室，實用面積約371方呎，套一房間隔，早前以698萬元放售，獲區內首置客洽購，議價48萬元後，以650萬元承接，呎價約17,520元。

●祥益盤嘉茵表示，屯門卓爾居6座高層D室，實用面積約535方呎，兩房間隔，區內客見單位附設裝修，原業主計劃套現換樓，累減30萬元，上述買家即睇即買，以638萬元購入自住，呎價約11,925元。

●中原岳家富稱，屯門瓏門1座高層A室，實用面積約718方呎，套三房連儲物室間隔，叫價1,200萬元，放盤5日，即獲換樓客承接，減價123.2萬元，以1076.8萬元成交，呎價約14,997元，新買家是區內換樓客。

●祥益黃慶德指，屯門居屋富健花園10座高層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，原業主有議價空間，未補價第二市場減價42萬元，區內白居二以338萬元購入，呎價約7,842元。

●利嘉閣張啟源稱，天水圍嘉湖山莊樂湖居2座高層B室，實用面積約633方呎，套三房間隔，去年10月叫價528萬元，期間曾經減價至490萬元， 2月撤辣後提價至530萬元，近日獲追價10萬元，以540萬元成交，呎價約8,531元。

●祥益謝利官表示，天水圍天頌苑J座高層7室，實用面積約506方呎，兩房間隔，累積減價20萬，新買家表示熟悉區內環境，已補價自由市場以430萬元購入，呎價約8,498元。

●美聯黃麗貞指，將軍澳東港城5座低層B室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望內園景，叫價629萬元，放盤約3年半，近日獲區內分支家庭客洽購，以約608.5萬元易手，呎價約13,058元。

●中原關偉豪表示，將軍澳居屋富康花園10座高層F室，實用面積約484方呎，兩房一廁間隔，未補價第二市場叫價480萬元，減至463萬元易手，呎價約9,566元。

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