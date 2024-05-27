鄧建初：恒指量度目標位已見　後市如何發展？

港股一如初哥早前所料，升達定下的量度目標位。能夠測中，應歸功於圖表派中勝算機率甚高的頭肩底理論。此套理論，算是比較簡單而實用的分析工具，不似移動平均線般容易出錯。而所謂「黃金交叉」及「「死亡交叉」值博率已低，踏進陷阱的機會率反而甚高。

恒指由今年4月19日低位16,044反彈至5月20日最高位19,706點，升幅3,662點或22.8%。 5月20日出現孤島回落格局，執筆時已連跌四日共跌去1,025點。此次升幅不及2022年10月低位14,597反彈上22,700點，升幅達8,103點或55.5%。力度遠遠不及，故暫仍當急升後之回吐市看待。

今日將出現中期極點低價位，將成為後市分水嶺位(收市價計）。明日收市企在該位之上，則會重踏升浪。首站先行向上填補19,487至19,574的下跌裂口位，如能衝破19,706點，再向上挑戰20,000心理關口位及20,351。相反收市企在該位之下，則會下試18,278支持位。進一步跌破則顯示反彈完畢，繼續往下試俗稱牛熊分界線位。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)