本周香港上市公司公布業績參考備忘

2024年05月27日 07:00
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    2024/05/27
    ●博富臨置業(00225)●中期業績
    ●阿里健康(00241)●末期業績
    ●萊爾斯丹(00738)●末期業績
    ●石藥集團(01093)●1季業績
    ●NIRAKU(01245)●末期業績
    ●靄華押業信貸(01319)●末期業績
    ●新火科技控股(01611)●中期業績
    ●海王英特龍H(08329)●1季業績
    2024/05/28
    ●幸福控股(00260)●末期業績
    ●萬華媒體(00426)●末期業績
    ●世界華文媒體(00685)●末期業績
    ●寶尊電商-W(09991)●1季業績
    2024/05/29
    ●星謙發展(00640)●中期業績
    ●領展房產基金(00823)●末期業績
    ●阿里影業(01060)●末期業績
    ●奧思集團(01161)●中期業績
    ●諾亞控股(06686)●1季業績
    ●環球戰略集團(08007)●中期業績
    2024/05/30
    ●CTR HOLDINGS(01416)●末期業績
    ●創陞控股(02680)●末期業績
    ●寶積資本(08168)●中期業績
    ●鉅京控股(08450)●中期業績
    2024/05/31
    ●中國綠地博大綠澤(01253)●末期業績
    ●移動互聯(中國)(01439)●末期業績
    ●首都創投(02324)●中期業績
    ●華鼎控股(03398)●末期業績
    ●S&T HLDGS(03928)●中期業績
    ●中國農業生態(08166)●末期業績
    ●亦辰集團(08365)●中期業績
    ●PACIFIC LEGEND(08547)●末期業績