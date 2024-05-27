【未雨綢繆】合資格延期年金　退休儲蓄及稅務扣減一舉兩得

今個財政年度剛開始了一個多月，相信打工仔都會開始想辦法，希望可以減輕未來「綠色炸彈」帶來的威力。除了善用各項個人免税額外，近年坊間俗稱「扣稅三寶」的合資格延期年金(QDAP)、自願醫保計劃(VHIS)以及強積金可扣稅自願性供款(TVC)，相信可大派用場。一方面可為打工仔帶來稅務扣減，同時亦有助鼓勵大眾及早儲蓄，為退休及醫療保健做好準備。

「三寶」之一的合資格延期年金是一種長期保險產品，協助投保人士把資金轉化為長期穩定的現金收入，做到自製長糧的效果，以便更有規律地使用退休儲備。市場上不同機構都進行了關於退休儲備的調查。恒生保險早前訪問了近 550名年齡介乎 18至 65歲的本港在職人士，結果顯示只有約22% 受訪者有信心自己有充足的退休儲備。調查的所有受訪者中，雖然只有不足三分之一已購買延期年金，但卻有一半的受訪者表示現正考慮或計劃購買延期年金，當中尤以年輕人對購買延期年金最感興趣。另一金融機構中銀香港的客戶調查亦發現，大部分受訪客戶的人均退休儲備缺口達360萬元。

要用到延期年金的扣稅額，其實都有多方面要注意。首先市場有不少年延期金產品，但並非隻隻延期年金都可以申請稅務扣減，必須符合特定條件，才能成為合資格延期年金扣稅年金（又稱：扣稅年金），包括：(1) 保費總額最少為18萬元；(2) 供款期最少5年；(3) 年金領取期最短為10年；(4) 年金領取人須年屆50歲或以上才可領取年金；(5) 保單須披露產品的內部回報率，並清楚列明年金的保證金額及非保證金額；(6) 附加保障（如危疾保障、住院現金等）的保費須與合資格延期年金的保費清楚分開。

另外，現時合資格延期年金年每個課稅年度稅務扣除總額以60,000元為上限，以現時最高的稅率(即17%)計算，個人每個課稅年度最高節省10,200元稅款。但值得注意的是，合資格延期年金與可扣稅強積金自願性供款的稅務扣除額（合共60,000元）是共同使用。

坊間不同的銀行、保險公司及金融機構有提供合資格延期年金，近期亦都紛紛推出升級版延期年金計劃，提供更高的預期總內部回報率或年度化內部保證回報率。以恒生保險為例，其升級版延期年金的港元和美元計劃之預期總內部回報率為 3.79% - 4.35%，而人民幣計劃則為 2.60% - 3.19%。合資格延期年金在保單年度摘要上會印有以下標誌，同時亦可以在保監局網站查閱合資格延期年金產品名單。