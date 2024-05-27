金價有望再升近三成？花旗估兩因素助衝3000關

國際金價上周跌逾3%，為5個半月以來最大單周跌幅，期貨與現貨金價於周一(27日)亞洲時段處於每安士2,342至2,339美元水平。不過，投行對金價展望仍然偏好，繼瑞銀表示金價後市有力挑戰2,500美元，花旗集團亦預計，未來12月金價將升至3,000美元，主要受兩大催化劑支持。花旗3,000美元的預測相較現價有約28%的上升空間。

花旗大宗商品研究全球主管Max Layton接受外媒訪問時直言：「花旗研究部的觀點與市場普遍預期相差甚遠。我們認為，美國聯儲局利率將在今年底或明年初進一步下調，這肯定會成為金價下一步上漲的支柱」，並稱目前金價調整只是暫時性，因聯儲局將多次降息，這將推動金價在未來12個月內升至3,000美元，強調黃金是最能受利率變動影響的資產。

除了利率因素，該行看好金價的另一原因，乃中國零售需求超出預期的支持下，最近黃金與實際利率的關係已經破裂。他稱：「我從未見過中國在黃金價格高位買入，他們投入的美元名義價值，估計大約是原本投入房地產的40至50%；這是中國從房地產支出轉向黃金零售的巨大轉變。過去3、4個月，中國黃金零售佔中國黃金礦產供應的三分之二左右，實際上吸收了所有礦產供應，加上央行的需求，珠寶市場已經所剩無幾了」。