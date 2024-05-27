李偉傑：港股調整未完　領展33元邊有支持

港股上周跌逾900點，周一(27日)表現反覆。華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，近日北水流入港股市場速度放緩，料大市或需先行整固。事實上，恒指早前由16,000點邊升至約19,700點，14日RSI已屆超買水平，若以黃金比率計算，是次升浪的0.382倍回吐，指數或下試18,300點支持，若以0.5倍回吐計算，恒指則或有機會試17,900點水平。至於港股整固後能否繼續升勢，則要留意大型藍籌會否繼續有資金流入，作為大市反撲契機，恒指短期反彈阻力在19,300點。