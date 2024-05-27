李偉傑：港股調整未完 領展33元邊有支持
2024年05月27日 11:37
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港股上周跌逾900點，周一(27日)表現反覆。華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，近日北水流入港股市場速度放緩，料大市或需先行整固。事實上，恒指早前由16,000點邊升至約19,700點，14日RSI已屆超買水平，若以黃金比率計算，是次升浪的0.382倍回吐，指數或下試18,300點支持，若以0.5倍回吐計算，恒指則或有機會試17,900點水平。至於港股整固後能否繼續升勢，則要留意大型藍籌會否繼續有資金流入，作為大市反撲契機，恒指短期反彈阻力在19,300點。
正被清盤的中國恒大與一名第三方買家訂立不具約束力條款書，擬出售所持全部恒大汽車股份，恒大汽車(00708)周一(27日)復牌後爆升。李指出，交易細節仍有待披露，有貨者可趁機逐步減磅，未有貨的投資者宜待消息明朗化再作部署。
領展房產基金(00823)本周三(29日)公布3月底止全年度業績，績前遭瑞銀、美銀證券連環下調評級及目標價，股價受挫。李偉傑指出，市場憂慮北上消費影響本港零售市道，或會拖累領展盈利前景，但公司正將業務擴展至其他市場，且其股息率仍然吸引，基金價格跌至33港元料有一定支持，反彈阻力看37元。