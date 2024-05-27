友邦新總部今開幕　可容納1800人　主席強調無意遷冊

謝表示，舊廈於1969年落成，鑑於內部老化，曾考慮過重新裝修或出售，但管理層認為重新裝修不切實際，最後敲定重建計劃。但他拒絕透露新大樓重建費用，相信重建投資會在集團帳目分期攤銷。

友邦大廈是香港首個都市園區(UrbanCampus)，由友邦保險全資持有、營運及單獨使用。他指新大樓將全自用，不會將任何樓層放租，而公司每個使用大樓的部門都需要交租，相信這個安排，對部門調整租金可以較為合理。

對於香港經濟看法，謝指，本港發展經濟的最大優勢是全部自由開放，而且香港連接中外，相信未來若出現復甦，香港會較很多地方「行快一步」。他認為香港有很多地方都比新加坡優勝，而且總部不能經常搬遷，故管理層絕無打算將香港總部遷冊。

謝認為，保險公司需要持有自己的長期固定資產，投資地產時須考慮價格及有沒有需要，該公司認為地產並非用來炒賣。至於會否考慮在香港再購物業，他強調持物業多為自用及長線持有為主，自己有需要時候才會再增加投資。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，新總部大廈重新開幕是友邦保險在香港逾90年歷史中的一個重大里程碑。集團都市園區提供互動的工作環境，以培育業内最優秀的人才。

友邦大廈最多可容納約1,800名員工。總部大廈共有22層，並設有室内緩跑徑、長80米及連貫的中庭樓梯、設施齊全的健身室和多功能體育館。