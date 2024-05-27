大基金三期成立　規模3440億人幣　推動半導體發展

內媒報道，內地企業資訊平台天眼查資料顯示，國家集成電路產業投資基金(簡稱「大基金」)三期股份有限公司近日成立，法定代表人為張新，註冊資本3,440億元人民幣(下同)，經營範圍為私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，以及企業管理諮詢。

股東信息顯示，該公司由財政部、國開金融有限責任公司、上海國盛(集團)有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司等19位股東共同持股。

大基金三期開始籌集資金之時，美國對中國晶片及人工智能(AI)產業技術限制大幅升級，規模遠超第二期基金，料繼續第一、二期的方向，重點投資於半導體產業鏈的關鍵環節及技術進步，促進集成電路產業的整體發展。