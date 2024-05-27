摩通：中國將持續湧現偉大公司 　全球投資者興趣上升

摩根大通資產及財富管理部首席執行官歐朵思(Mary Callahan Erdoes)日前接受內媒訪問時表示，全球投資者對中國的興趣正在上升，認為全球投資者在做出關於中國經濟、中國企業的判斷之前，應該來中國看看。

她表示，人們應回歸基本面，而中國的基本面是：非常勤奮的人民致力於創造更好的生活，他們將創造、管理偉大的公司。好指，摩通致力於幫助中國企業走出去，幫助全球投資者捕捉中國經濟高品質發展帶來的投資機會，摩通對於中國市場的長期承諾不變。

5月23至24日，第二十屆摩根大通全球中國高峰會在上海舉行。據了解，本屆峰會匯聚來自全球33個國家和地區、1,300家企業的超過3,000名與會者，演講嘉賓包括摩通行政總裁戴蒙等。

對於全球投資者從關注中國到「真金白銀」投入中國，是否還有距離，歐朵思表示，一方面人們對中國感興趣，另一方面人們的投資決策更趨謹慎。他們不單單針對中國如此，他們在全球的投資決策都更趨謹慎。利率環境變化是一個原因。在高利率環境下，投資者不再能以低利率借款，資金成本上升後，犯錯的空間減少，或需要更快地從投資中得到回報。此外，全球不少市場通脹依然高企，人們希望投資報酬率能擊敗通脹。

歐朵思多次提到「全球投資者需要擁有全球第二大經濟體的投資曝險」，對於目前說服客戶配置中國是否具有挑戰性，她指如果是在幾周前，可能會回答非常具挑戰性。不過隨着峰會臨近，人們態度正轉變。摩通在後台收到很多查詢，有些問題關乎摩通對中國的看法；有些客戶希望來上海參加高峰會，與企業家直接進行交流。

她指，投資者何時從「有興趣」到掏出「真金白銀」投資？這個問題很難回答。但是，可以明確的是：投資者的興趣正增長。摩通希望幫助人們開拓眼界，帶投資者進入中國，利用資源網絡，把全球的創業家、金融機構的行政總裁聚集在一個地方。他們可以「一站式」地溝通、交流。

就近期人們對中國市場和經濟的態度變得更樂觀，這項轉變是市場走勢還是經濟反彈帶來，歐朵思指，不認為是市場上漲讓人們對中國變得更樂觀。相反，前期的調整後，人們認為經濟或市場可能觸底。這激發他們的好奇心及更多的投資興趣。