中金：投資港股宜關注結構性機會　這些板塊可吼...

港股上周獲利回吐，中資券商中金認為，港股短期或在目前水平「震盪盤整」，等待更多催化劑，建議更關注結構性機會，包括高派息、科技硬件、消費電子及與出行、旅遊和休閒娛樂產品有關的消費服務板塊有望成為投資結構機會主要選擇。

該行指，無風險利率進一步回落，如10年期美債利率降至4%，有望會推動恒生指數攀升至21,000點附近。另更重要是盈利的修復，如果2024年盈利能夠實現10%的增長，恒指有望升至22,000點或更高水平。不過，短期看，出現這兩種情形的概率都較小。

中金又指，基本面有改善迹象，但中央對地產政策效果仍待觀察，認為下調房貸利率和調降首付比例均有望短期內提振地產銷售，尤其是剛性需求，但是在房價和收入預期較弱的宏觀大環境下，單純降低房貸利率和首付比例都難以從根本上解決目前的問題。對比之下，政府收儲可能才是關鍵，而政府收儲需要適當的收購折扣和來自中央政府的強有力財政支持。

另外，該行對港股上周獲利回吐並不意外。由於今期升浪主要是資金及對應的風險偏好條復，因此，當超買程度RSI和沽空成交佔比呈現明顯超買，風險溢價回到去年中期底部，市場出現分歧、部分投資者獲利離場「不奇怪」。再加上美國聯儲局近期「鷹派」立場、美國龍頭科技股強勢等，也予市場獲利離場提供「藉口」。