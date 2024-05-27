去年日數碼相機普及率跌穿5成　智能手機達93.8%跑贏

外媒報道，日本2023年底數碼相機在家庭中的普及率自2004年底以來，時隔18年首次跌破5成。隨着智能手機持有量的增加，被稱為「卡片機」的鏡頭一體型相機的需求下降。

日本內閣府每年對約5,000戶全國二人以上家庭的耐用消費品普及情況進行調查。4月公布的2023年底的結果顯示，只有48.6%的家庭擁有數碼相機，創出有可比數據的2004年底的46.2%以來、時隔18年的最低水平。數碼相機的普及率以2012年底的77%為轉捩點，呈現下降趨勢。另一方面，智能手機普及率在2023年底達93.8%，與10年前的54.7%相比大幅提高。

有關領域的國際競爭力也在下降。日本的貿易統計顯示，包括硬碟錄影機、DVD播放器和數碼相機等在內的影像紀錄與播放設備的貿易收支2007年順差1.1萬億日圓，但2019年轉為逆差，2023年逆差725億日圓。

從內閣府的調查中可見，智能手機的普及導致的數位家電衰退擴大至數碼相機之外。攝像機的普及率從2012年底的41.5%降至目前的32.1%。DVD和藍光播放器也呈減少趨勢。

在半導體等部分零部件領域，日本企業的競爭力依然強勁。另一方面，在最終產品方面，美國蘋果公司(Apple Inc.)和中韓企業崛起。自2000年代後半期開始，隨着硬件、軟件和網絡的融合，需求轉移到可以立即在網上分享照片或輕鬆編輯視頻等商品上。