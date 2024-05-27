耀才與芝商所合辦投資講座　分析下半年入市攻略

圖左起，芝商所客席講師譚家康、耀才證券研究部總監植耀輝、芝商所客席講師盧楚仁、紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮、盛匯商鋪基金創辦人及行政總裁李根興、耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，近期恒指於低位反彈，創下近八個月高位，氣勢一時無兩，如成交然持續暢旺，港股今年應有一番作為。同時，他指出，納指、黃金在創新高後，出現顯著波幅，這有利於投資美國期貨。他又指，新股市場在港股轉勢下，可能開始有起色，可靜待有質素及有名氣的大型集資股(如菜鳥)，在國策推動下，有望回歸香港上市，因而令新股市場再度被關注。