全球豪宅租金按年升幅放緩　香港挫0.2%

萊坊發表2024年第一季《全球豪宅租金指數》，該報告追蹤全球15個城市的豪宅季度租金表現，截至今年3月，該批豪宅城市的平均租金按年同期上升約3.7%，低於2023年最後一季的約5.3%漲幅，反映全球豪宅租金增長放緩。

報告指出，上述豪宅城市的租金升幅，錄得自2021年第二季以來最緩慢的增長。至於，該批豪宅城市中，佔約80％的按年租金指數錄得升幅。而自2021年第一季到2024年第一季，全球豪宅租金則累積增長約26%。

另外，今年首季全球豪宅平均租金按季增長幅度約0.7%。其中，澳洲悉尼是今年第一季豪宅租金增長最強勁的城市。至於香港今年首季豪宅租金按年仍下跌約0.2%，落後於大市，不過，按季則回升約0.7%。

期內加拿大多倫多及新加坡兩個城市表現更差。其中，多倫多豪宅租金按年與按季分別下挫約07%及3.9%；新加坡租金按年及按季則下跌2.9%及1.6%，

萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，近期在高收入海外人才湧入香港的帶動下，豪宅租賃需求不斷增加。而部分人才對本港的地理環境可能不太熟悉，當他們初次抵達時，傾向於租樓而非買樓。

同時在高利率環境下，有關趨勢持續帶動穩固的租賃需求。因此，預計2024年香港豪宅租金將上升約3至5%。

該行全球研究部主管Liam Bailey則指，經過一段時期的租金大幅增加後，政策制定者研究解決租金高企的方案並不令人意外，討論圍繞在倫敦租金上限就證明了這一點。儘管英國工黨正在重新考慮他們對該政策的立場，但有關討論本身就凸顯了市場面臨的壓力。

儘管如此，預計在全球主要城市豪宅持續需求的推動下，豪宅租金增長將在今年稍後的時間恢復。豪宅供需之間的重新平衡，對於塑造未來的租賃格局相當重要。