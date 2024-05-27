上海優化樓市政策　降貸款利率及首期比例

內媒報道，上海市公布優化房地產市場平穩健康發展的政策措施，一是優化非滬籍居民購屋條件。縮短非該市戶籍居民家庭以及單身人士購屋繳納社會保險或個人所得稅的年限，擴大購屋區域。二是調整相關政策口徑。取消離婚購屋限制，調整住屋贈與規定，支持企業購買小戶型二手房屋用於員工租住。《通知》自2024年5月28日(周二)起施行。

同時，該市調整新發放商業性個人房屋貸款的相關政策，一是首套房屋商業性個人房屋貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率(LPR)減45個點子(調整後，5年以上房貸利率下限目前為3.5%），最低首付款比例調整為不低於20%。

二是二套房屋商業性個人房屋貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率(LPR)減5個點子(調整後，5年期以上房貸利率下限目前為3.9%)，最低首付款比例調整為不低於35%；自貿區臨港新片區以及嘉定、青浦、松江、奉賢、寶山、金山6個行政區全局繼續實行差異化政策，二套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率(LPR)減25個點子(調整後，5年期以上房貸利率下限目前為3.7%)，最低首付款比例調整為不低於30%。