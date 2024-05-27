銀公辦馬來西亞商務論壇　逾160名業界代表交流

公會舉辦馬來西亞商務論壇，鼓勵當地企業利用香港高增值的銀行服務及集資平台優勢，以發掘更多業務發展機遇。

香港銀行公會組織的海外代表團上周到訪馬來西亞，展開兩日行程，與超過160名馬來西亞銀行界及商界的代表交流。公會亦舉辦馬來西亞商務論壇，鼓勵當地企業利用香港高增值的銀行服務及集資平台優勢，以發掘更多業務發展機遇。

論壇上，香港銀行公會的會員銀行舉辦多場專題討論，圍繞香港及馬來西亞金融合作的前景，當中包括如何利用香港離岸人民幣中心及資本市場的優勢以支持馬來西亞發展，以及推動跨境貿易的場景等。此外，公會亦安排參觀當地的大型企業，讓香港代表團更深入了解當地市況及企業營商所需。

香港銀行公會主席林慧虹女士表示，近年香港積極爭取盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），並獲得馬來西亞等RCEP成員的支持。香港具獨特的優勢，可為各RCEP成員經濟體增值。去年經香港進行的內地與東盟雙邊貨物貿易總額達790億美元，而馬來西亞貿易中以人民幣結算的比例亦愈來愈高。由此可見，現在正是促進香港與馬來西亞合作的理想時機。」

是次到訪馬來西亞是香港銀行公會2024年組織的第二個海外代表團，旨在加強香港與東盟市場的金融連繫。今年較早時，公會亦於泰國舉辦商務論壇。