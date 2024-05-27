越南人借金買樓、周轉　遇金價狂飆債務倍升　有幾慘情？

外媒報道，國際金價近期雖有回落，但近月的升幅仍然驚人。尤其愛金如命的越南人，由於當地人掃貨，金價比國際金價更高，目前每兩金(37.5克)達9,240萬越南盾(3.09萬港元)。由此，越南當地媒體報道了兩則因金失義的倫常悲劇。

報道指出，河內市有名41歲的女士Hong Hanh，於2016年向姐姐無息借了10兩黃金去買樓，當時金價約每兩3,500萬越南盾(1.17萬港元)，原先計劃5年內還清債務。

可惜，三年新冠疫情令她難以在5年期限前完成，惟有延遲還款。時至今年3月，其姐要求向她還錢。惟Hanh僅5億越南盾(16.70萬港元)，只能買得5兩黃金，即只能償還一半黃金債務。

另外一個例子更誇張，現年38歲的Mai Ly於2010年向其兄借入8兩黃金，以當時金價格3,600萬越南盾(1.2萬港元)計算，該筆黃金貸款額為2.88億越南盾，每月支付哥哥200萬越南盾利息。

而在今年4月初，Ly賣出土地還給其兄2.88億越南盾，其兄很不高興，認為Ly應用黃金償還。二人無法達成一致，自此互相攻擊。她說，哥哥從沒說過用黃金償還，但兄嫂卻一直說是「忘恩負義」。