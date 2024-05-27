多個新盤部署出擊　紅磡及屯門項目料先跑出

5月踏入尾聲，發展商繼續積極部署推出全新盤。紅磡項目密密軟銷，有望搶先於6月開賣。屯門樓盤獲批預售，亦有機會短期內出擊。

●紅磡THE HADDON計劃6月開售

●屯門黃金海灣已獲批預售

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣，周一(27日)公布已獲批預售樓花同意書，部署先推出第1期意嵐，正密鑼緊鼓準備售樓說明書，將會盡快推出市場，預料最快6月上載樓書及對外開放示範單位。

●日出康城PARK SEASONS錄「一客兩食」

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(27日)連錄3宗成交。當中兩伙屬「一客兩食」，共涉資1,312.8萬元，包括第2A座29樓C室，實用面積453方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，以648.7萬元沽出，呎價約14,320元。

●將軍澳日出康城LP10四房連車位售3,250萬元

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周一(27日)錄得第1B座51樓A室的成交，單位實用面積 1,604方呎，四房雙套間隔，連同1個車位以3,250萬元，呎價約20,262元。

●上環CAINE HILL開放式戶呎售28,623元

●啟德維港1號三房成交價1,967萬元

●沙田名日‧九肚山月內暫沽16伙

●西南九龍維港滙III兩房成交價1,410萬元

●粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna三房698萬元成交