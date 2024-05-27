多個新盤部署出擊 紅磡及屯門項目料先跑出
2024年05月27日 21:28
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5月踏入尾聲，發展商繼續積極部署推出全新盤。紅磡項目密密軟銷，有望搶先於6月開賣。屯門樓盤獲批預售，亦有機會短期內出擊。
●紅磡THE HADDON計劃6月開售
恒基地產(00012)的紅磡大型重建發展項目新一期THE HADDON，周一(27日)公布部署下周上載樓書，開放示範單位及推出價單。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目計劃6月開售。
●屯門黃金海灣已獲批預售
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣，周一(27日)公布已獲批預售樓花同意書，部署先推出第1期意嵐，正密鑼緊鼓準備售樓說明書，將會盡快推出市場，預料最快6月上載樓書及對外開放示範單位。
●日出康城PARK SEASONS錄「一客兩食」
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(27日)連錄3宗成交。當中兩伙屬「一客兩食」，共涉資1,312.8萬元，包括第2A座29樓C室，實用面積453方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，以648.7萬元沽出，呎價約14,320元。
●將軍澳日出康城LP10四房連車位售3,250萬元
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周一(27日)錄得第1B座51樓A室的成交，單位實用面積 1,604方呎，四房雙套間隔，連同1個車位以3,250萬元，呎價約20,262元。
●上環CAINE HILL開放式戶呎售28,623元
恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL，最新錄得26樓F室的成交，單位實用面積190方呎， 開放式間隔，成交價543.83萬元，呎價約28,623元。
●啟德維港1號三房成交價1,967萬元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周一(27日)售出2A座23樓H室，實用面積774方呎，三房一套連工人套間隔，以1,967.1萬元成交，呎價約25,415元。
●沙田名日‧九肚山月內暫沽16伙
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周一(27日)再增添1宗成交，為第2座15樓B室，實用面積1,053方呎，三房間隔，成交價1,783萬元，呎價約16,932元。市場消息指，買家為專才，鍾情項目位置，單位可飽覽開揚沙田海景。長江實業營業經理詹勳榮表示，該盤於5月初減價後，至今累計已售出16伙，套現逾3億元。
●西南九龍維港滙III兩房成交價1,410萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，周一(27日)售出第2座22樓A室，實用面積584方呎，屬兩房連儲物房間隔，成交價1,410.5萬元，呎價約24,152元。
●粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna三房698萬元成交
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周一(27日)售出D座1樓1室，實用面積458方呎，三房間隔，成交價698.8萬元，呎價約15,258元。