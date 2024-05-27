印度「升呢」變世界辦公室　去年服務出口逾2.6萬億

外媒認為，當許多國家希望替代中國世界工廠地位的同時，沒有一個國家比印度更有機會成為世界辦公室，料多達320萬人從事高價值產業。高盛銀行(Goldman Sachs)料，上述業務推動印度的服務出口增長，去年服務出口額達3380億美元，佔GDP約10%。

報道指出，加拿大瑜伽服製造商Lululemon與英國引擎製造商勞斯萊斯，兩者並沒有太多共同之處，但他們與其他數十間外企最大相同之處，就是都在曼亞塔商業園區設有辦事處，其他知名企業包括馬士基、南韓三星和富國銀行等數百家企業。

早於1990年代，通用電氣等跨國企業已依賴印度人去處理繁瑣任務，例如填寫表格及為大型電腦修補軟件。隨時間推移，大部分上述差事都被Infosys、tcs和Wipro等印度承包商接了。

現在，外企已開始考慮僱用印度廉價而受過良好教育的人去從事白領工作。許多國家建立「全球能力中心」(GCC)，負責數據分析乃至研發(R＆D)的外包任務，有利印度服務業增長。

據行業機構Nasscom數據顯示，在印度運營的GCC數量由2010年的700家，倍升至去年的1,580家。Wizmatic估計，這些辦事處僱用約320萬名印度人，包括英特爾和輝達在內的逾85家外國半導體企業，在班加羅爾進行設計工作；Alphabet、亞馬遜及微軟等科技巨頭，以及波音和零售巨頭沃爾瑪，也在該市設研發中心。