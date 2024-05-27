港灣豪庭三房戶低市價1成沽　每呎售1.4萬元

二手樓價持續回落，市場只有平盤才有望被承接。大角咀港灣豪庭三房單位，放盤約8個月後，終於減價至760萬元成交，低市價約10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林龍南表示，北角百福花園安福閣低層A室，實用面積約506方呎，兩房間隔，附裝修，叫價520萬元，放盤3日，即獲以480萬元承接，呎價約9,486元，新買家為用家。

●中原陳兆德表示，香港仔南景花園高層F室，實用面積約354方呎，兩房間隔，享海景，叫價528萬元放售，以485萬元沽出，累減43萬元或約8%，呎價約13,701元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角丹拿花園2座低層H室，實用面積約654方呎，三房間隔，成交價868萬元，呎價約13,272元，單位早前叫價968萬元，現減價100萬元成交，減幅約10.3%。

●利嘉閣陳家豪指，鰂魚涌康怡花園C座中層10室，實用面積約505方呎，兩房間隔，叫價660萬元，外區客洽商後，終以645萬元成交，呎價約12,772元。

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九龍區

●香港置業樊超明稱，大角咀港灣豪庭1座中層G室，實用面積約536方呎，三房間隔，以850萬元放盤約8個月後，同區客議價後以760萬元易手，呎價約14,179元，低市價約10%，新買家為上車客。

●中原王秉義表示，奧運站柏景灣8座中低層E室，實用面積約449方呎，兩房間隔，，叫價850萬元，議價後以835萬元易手，呎價約18,597元。

●中原馮健平稱，荔枝角美孚新邨5月暫錄17宗買賣，包括2期吉利徑19號頂層戶，實用面積約686方呎，三房間隔，最初叫價680萬元，大幅降至590萬元成交，呎價約8,601元，新買家為區內上車客。

●美聯黎志榮指，鑽石山星河明居E座低層2室，實用面積約517方呎，三房間隔，叫價810萬元，放盤約兩個月，區內分支家庭客為住近家人，議價後以758萬元成交，呎價約14,662元，約3年帳蝕約180萬元。

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新界區

●中原陳偉業指，東涌海堤灣畔5座高層A室，實用面積約579方呎，兩房間隔，叫價790萬元，減價95萬元，幅度約12%，以695萬元沽出，呎價約12,003元。

●美聯鍾家豪稱，荃灣愉景新城7座高層A室，實用面積約647方呎，套三房間隔，兩星期前叫價900萬元，減價67萬元，以833萬元成交，呎價約12,875元。

●中原余仲平表示，荃灣區累錄約89宗二手買賣，較上月全月減少約25%，區內麗城花園2期9座高層E室，實用面積約668方呎，套三房間隔，享海景，叫價730萬元，減價23萬元，以707萬元易手，呎價約10,584元。

●祥益邱家邦稱，屯門邁亞美海灣3座高層E室，實用面積約438方呎，擁全海景，雖然原業主臨場輕微反價，區內客追價至412萬元購入自用，呎價約9,406元，原業主於2015年以約423萬元購入，帳面虧蝕約11萬元。

●祥益古文彬表示，屯門居屋兆康苑P座中層4室，實用面積約568方呎，三房間隔，白居二客於未補價第二市場以260萬元購入自住，呎價約4,577元，屬低市價。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊5月暫錄約23宗買賣，較上月全月增逾兩成，翠湖居3座高層A室，實用面積約636 方呎，套三房間隔，叫價595萬元，放盤當日微減3萬元，以592萬元成交，呎價約9,308元。

●世紀21奇豐周晉廷指，粉嶺名都3座高層C室，實用面積約376方呎，兩房間隔，望山景，放盤4個月，叫價468萬元，獲區內買家洽購，以426萬元承接，呎價約11,330元。

●美聯楊浩然稱，大埔天鑽17座高層D室，實用面積約761方呎，套三房連工人套房間隔，早前叫價950萬元，香港家庭客議價後以923萬元承接，呎價約12,129元，原業主2019年以1,106.1萬元購入，帳面蝕183.1萬元。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城16座中層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，望園景，放盤1個月，叫價580萬元，累減26.2萬元，減幅約4.5%，以553.8萬元成交，呎價約12,279元。

●世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山銀湖‧天峰8座高層A室，實用面積約558方呎，兩房間隔，望海景，放盤僅約10日，叫價838萬元，以835萬元沽售，呎價約14,964元。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳清水灣半島6座低層B室，實用面積約531方呎，兩房間隔，望河景，外區客睇樓一次，以610萬元成交，呎價約11,488元。

●利嘉閣楊友銘表示，將軍澳維景灣畔2座低層A室，實用面積約516方呎，兩房間隔，新買家為外區客，睇樓1次，翌日即還價，議價後獲減5萬元，以725萬元成交，呎價約14,050元，約4年帳蝕35萬元。

●世紀21(將軍澳)魏仕良表示，將軍澳居屋景明苑A座低層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，有裝修，望山景。上月於已補價自由市場叫價450萬元，一口減35萬元，期間減幅達約7.8%，呎價約7,491元。

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