東方日報B1：AI晶片熱潮撐升 港股看漲一成
2024年05月28日 00:02
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港股反彈，北水更連續第8日買貨。(中新社圖片)
人工智能(AI)等科技概念吹到港股！恒指周一(27日)收市升218點，且以半導體股及AI概念股尤為搶鏡，即將推出AI電腦的聯想集團(00992)股價飆8.86%，收報12.04元，創52周新高，膺升幅最大藍籌，單日市值升逾121億元。投資大行瑞銀維持恒指今年目標價20,600點，即較現水平有近10%上升空間，並指在環球資金輪動之下，亞洲新興市場有資金流出，並流入港股。
值得留意的是，有市場消息傳出於7月1日即香港回歸紀念日，內地將與香港聯合公布取消內地投資者經「港股通」買港股須繳付的20%股息稅。事有湊巧，摩根士丹利列出免徵「港股通」股息稅的潛在受惠股份名單，涵蓋本地公用收息股中電(00002)及電能實業(00006)等多隻股份。
瑞銀投資銀行香港策略師陳志立亦認為，免徵股息稅有助將港股收益率由逾3%提升至4.5%，吸引內地投資者來港，亦偏好互聯網行業板塊，主因在成本節約和利潤率上升下，企業盈利好過預期，同時現水平估值不高。
此外，瑞銀列出一份中國「價值上漲」(Value up)主題推介股份名單，指頻回購的騰訊控股(00700)、具高派息比率的安踏(02020)以及中國宏橋(01378)對股東友善度不斷提高，均予「買入」評級。
股權披露資料顯示，瑞銀於5月21日在場內以平均每單位69.2789元，增持恒生中國企業指數上市基金(02828)541.3萬個單位，料涉資約3.75億元，持股量由4.15%增至5.62%。
中資券商中金則提及，港股短期或在目前水平「震盪盤整」，待更多催化劑，認為包括派高息、科技硬件、消費電子及與出行、旅遊和休閒娛樂產品有關的消費服務板塊，均有望成為投資機會。
回說周一市況，恒指低開兩點後曾跌104點，低見18,504點，之後重拾動力，午後升幅更擴大至262點，高見18,871點，收市升勢略為回順，最終結束4日跌市，報18,827點，並重上20天線(約18,827點)。全日成交縮減6%至1,188億元，北水則連續第8日淨流入，金額有44.25億元，按日多75%；大市全日沽空比率為11%。
一眾半導體股及AI概念股成升市領頭羊，聯想近日放榜及發表AI電腦後獲多家機構唱好，其中晨星將聯想收入預測提高約4%，股票公平值估算相應地由12元上調至14元。中金則料其基礎設施方案(ISG)業務將實現淨利潤，將聯想目標價至12.6元，評級「跑贏行業」。
至於中芯國際(00981)首季躍升為全球晶圓代工第3位，市場佔有率由5%增至6%，僅次台積電和三星電子之後，中芯收升7.43%，報16.48元；華虹半導體(01347)及ASMPT(00522)各升11.47%及4.18%。
騰訊周一公布於聯交所回購269萬股，作價介乎363.2至377.4元，涉資共10億元。自普通決議案通過至今，累計回購1,679萬股。騰訊收升0.1%，報377.4元。而阿里巴巴(09988)面對內地電商業務放緩則轉戰「出海」，旗下電商品牌全球速賣通(AliExpress)稱已簽約碧咸為全球品牌大使，同時AliExpress是歐洲國家盃贊助商。阿里巴巴收升1.4%，報79.25元。
另外，周一復牌的恒大汽車(00708)股價曾飆升逾一倍，收市仍升86.84%，報0.71元。