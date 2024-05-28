廖嘉豪：首季外資對美國企業債需求創新高

最新數據顯示，外資似乎未有受美國減息預期不穩影響，第一季外資對美國投資級別企業債及國債需求創新高。環球投資者在3月增持581億美元由美國企業發行的投資級別債，繼2023年破紀錄的外資買入規模後，今年第一季外資共增持1,260億美元美國投資級別企業債，增持規模再創十年新高。外資需求急增幫助消化第一季淨供應量，外資佔投資級別企業債總淨供應45%，比例高於均值。連過去不太活躍於美國信貸市場的投資者，包括墨西哥和沙特的買家最近亦有增持美國投資級別企業債，但這些國家的投資需求或較策略性，如宏觀條件特別是油價環境有變，其需求或下跌。

雖然4月份企業債收益率走高，但外資流入企業債前景仍然樂觀，透過交易商的每週外資淨買入數據顯示，截至5月19日的三周，每周均有近10億美元淨流入企業債，或預示本月下半月外資買債規模仍然強勁。

外資對美國國債需求同樣高企。3月外國私人投資者的美國國債持有規模增加650億美元，今年第一季外國私人投資者買入2,190億美元美國國債，創2012年以來最高的第一季度單季購買紀錄。其他G10國家的國債供應相對2023年減慢，且美國國債提供較高收益率，對價格不敏感的外國投資者或繼續買入美國國債。

另一方面，外國官方機構在3月份買入434億美元的長期美國國債，連續第二個月加快購買長期美國國債步伐。雖然這不是花旗分析員預期，但這表示一旦美元見頂，外國官方機構將恢復對美國國債需求。如果最近美國經濟數據放緩情況持續到夏季，花旗分析員預期外國官方需求將隨美元兌其他貨幣走弱而持續回升。

隨着聯儲局或將重點轉向維持美國勞動力市場擴張，而美國勞動力市場疲態漸現，或令市場預期聯儲局增加減息次數，應緩和美債收益率和美元匯率高企對環球壓力。投資者或對債市2022年的惡劣表現仍充滿戒心，但2022年初美國國債的平均收益率僅1.4%，為史上最低，令債市未能抵禦加息壓力，但現時美國國債收益率(中等存續期)已達4.6%，筆者認為高評級中年期債券的投資價值最大，橫誇各類型債券，4至5年期投資級別企業債平均收益率近6.0%，而各種投資級別按揭抵押證券和資產抵押證券的收益率仍保持在6%以上，遠高於聯儲局對其「長期」正常政策利率(2.6%)的預測。

近幾十年當美股經歷熊市時，優質債券回報率均為正數。2000年以來美國國債指數12個月回報率與標普500指數的相關性為負0.4%，高風險和低風險資產之間的負相關性，有助減低股債組合在相同風險水平下的波動性。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪