大成生化附屬就生產廠區翻修項目訂立能源管理合約

作為就能源管理合約項下所需資金的集資安排的一部分，根據潛在貸款協議，具國有背景之現代農業基金將與國開行吉林分行商議並由其提供一筆不超過2億人民幣的潛在貸款。現時預期借款方將為現代農業SPV，長春大合可能會或可能不會需要加入作為潛在貸款協議項下的借款方(須待國開行吉林分行的內部審批後方可作實)。潛在貸款協議預期將根據潛在聯合擔保由農投及大成進出口共同及個別地作出擔保。倘長春大合最終加入作為潛在貸款協議項下的借款方，則長春大合(作為其中一名借款方)訂立潛在貸款協議及可能由大成進出口執行之潛在聯合擔保將構成提供財務資助。