草姬集團遞表申港上市　郭晉安胞姊創辦　去年賺近4000萬

周一(27日)合共3企向聯交所遞交上市申請，其中包括香港藝人郭晉安姊姊創辦的本港保健品公司草姬集團，農銀國際為獨家保薦人。

該公司有8個自有品牌，包括保健品品牌「草姬 (Herbs)」、「正統(Classic)」、「梅屋(Umeya)」、「男補(Energie)」、「男極(Men’s INFiNiTY)」、「綠康營(Regal Green)」、「恩寵(Herbs Pet)」，以及護膚品品牌「ZINO」。在2023財年，盈利3,950.2萬港元，按年增長42.21%；收入按年升20.76%至2.51億元；毛利率73.8%，按年增加1.9個百分點。

值得留意的是，該公司在2022及2023財年分別宣派約950萬元及1,900萬元股息，按年增派息1倍，遠超同年盈利增幅20.66%，而今年3月宣派3,000萬元特別股息，料在上市前支付。

郭晉安在該公司任非執行董事，主要為公司的市場營銷提供整體戰略建議，沒有持股，其姊郭致因是公司董事會主席兼行政總裁，亦為控股股東，持有上市前90%股權。

今次集資所得將用作策略營銷及推廣活動、擴大銷售網絡、豐富產品組合、招聘人才，以及用作一般營運用途。

另外遞交上市申請的公司為內地人力資源公司博爾捷(BridgeHR)及智能駕駛方案公司佑駕創新。