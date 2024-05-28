淘寶天貓香港：GMV錄雙位數增長　配套完善助添新客

他強調，增長不僅來自忠誠用戶，也有許多新用戶，而瀏覽用戶及支付用戶亦有非常好的增長。隨着公司不斷完善物流、退貨等配套，提升消費者體驗，有助帶動用戶規模。

淘寶天貓去年在11月促銷活動推出「淘寶PLUS」，香港地區用戶購物滿99元包郵。他指出，商品池由去年11月推出時不足1,000萬件，大幅增加至現時逾4,000萬件。同時留意到，過去香港區用戶消費多以家庭為單位，但隨着公司下調運費門檻，「個別自己落單多了」，而且落單頻次更高，也令單價下跌，惟公司對此並不介意，反而更着重會否帶動消費者全月或全年的消費額。

淘寶今年將促銷活動延長，第一波已於5月20日開始，至28日晚上23時59分完結；第二波在5月31至6月20日進行，以讓消費者有更多時間選購。另在5月31日至6月20日，在啟德一個商場設體驗館，並可「打卡」獲取優惠。