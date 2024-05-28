港商業房產續低迷 長江中心二期出租率據報維持10%
2024年05月28日 10:18
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本港寫字樓市場持續低迷。外媒報道，長實集團(01113)位於中環的長江集團中心過去一年約四分一空間是空置，毗鄰的新大樓出租率也只有10%。
報道引述為長實進行營銷的經紀指，自去年開始預租以來，長江集團中心二期的41層空間，只是租出一小部分。長實則未有回應查詢。此外，外媒月初引述地產代理指，由於長江集團中心二期與潛在租戶的談判一拖再拖，截至今年3月，該項目出租率僅10%，當時長實未有回應。
報道指，恒基地產(00012)新商廈The Henderson在吸引租戶方面更為成功，儘管該公司稱仍有約40%空間屬空置，但業主最近開始出租較小空間，而非如此前將整層出租。
另據地產代理指，新地(00016)及恒地旗下的國際金融中心一期及二期5月份的空置率，分別從一年前的滿租率上升至5.5%及3.3%。新地未有回應查詢。
世邦魏理仕表示，首季香港寫字樓空置率達16.7%的歷史高位，寫字樓租金較2019年高位下滑35%。
仲量聯行董事總經理Alex Barnes表示，現在業主相較過去幾十年更靈活，租戶對租賃條款及條件有更多發言權，可以要求對空間進行調整。該行預計今年寫字樓租金將下降多達5%。