港商業房產續低迷　長江中心二期出租率據報維持10%

報道引述為長實進行營銷的經紀指，自去年開始預租以來，長江集團中心二期的41層空間，只是租出一小部分。長實則未有回應查詢。此外，外媒月初引述地產代理指，由於長江集團中心二期與潛在租戶的談判一拖再拖，截至今年3月，該項目出租率僅10%，當時長實未有回應。

世邦魏理仕表示，首季香港寫字樓空置率達16.7%的歷史高位，寫字樓租金較2019年高位下滑35%。

仲量聯行董事總經理Alex Barnes表示，現在業主相較過去幾十年更靈活，租戶對租賃條款及條件有更多發言權，可以要求對空間進行調整。該行預計今年寫字樓租金將下降多達5%。