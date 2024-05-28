FSMOne：阿里及京東發行CB兼回購具正面作用

他解釋，一般而言，公司發債大多數有兩個目的，分別是投資新項目與擴展業務或為舊有債務再融資，均反映公司有資金或還款壓力。但阿里巴巴及京東均不缺乏資金，兩者為淨現金公司，而且槓桿率（以EBITDA及自由現金流計算）只有1倍左右的水平，幾乎可以肯定公司並沒有太大的資金或還款壓力，它們的發債動機明顯與一般公司發行可換股債券有所不同。

阿里巴巴及京東發行可換股債券的內容及條款相似，其特別之處在於其所得款項將用於同步回購股份及為現有股份回購計劃提供資金。

施家頌認為，這兩家公司實際上是進行「高賣低買」，賣出溢價率達行使價三成的認購期權（亦可理解為潛在新股發行），並把所得款項用於回購市價低迷的股份（包括即時的場外回購，以及正在進行的股份回購計劃），間接令可換股債券成為公司收復價值及套利工具。

對於一般債券投資者而言，他認為這次發行可換股債券可視為公司較強融資能力的體現，公司除了可以恒常途徑集資（比如發行新債券、借取銀行貸款等債務融資能力），亦能結合自身股權及債務融資能力去發行可換股債券。

鑑於兩家公司有不俗的現金水平與短期及股權投資，再加上它們的業務能產生高額的自由現金流，這些「財技」對一般手持阿里巴巴與京東的債券投資者影響不大，甚至有正面作用。

施家頌估計，若可換股債券最終沒有被行使，兩家公司則享有極低成本的長年期融資。若可換股債券最終被行使（股價高於可換股債券轉換價），兩家公司甚至可以天然地降槓桿，皆因這些可換股債券將會被轉成股票，無需償還這筆債務。相比起發行普通債券用於回購股份，這會增加公司的槓桿率；相比起直接使用現金用於回購股份，這會減少公司可用於償債的財務資源。

故他認為，投資者仍可考慮阿里巴巴及京東的債券，不過須留意它們年期一般較長，存續期風險會較高。