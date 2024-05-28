花旗：首季亞太區家辦將更多資產投放股市

花旗私人銀行發表2024年第一季家族辦公室投資報告顯示，家族辦公室再次將流動資金投入市場。

報告提到，成熟市場大型股仍是家族辦公室的關注焦點，然而家族辦公室同時亦對成熟市場中小型股表現出興趣。此資產類別的牛市擴大，與花旗環球投資委員會此前預測一致。家族辦公室認為投資級別固定收益資產仍具價值。

針對亞太區而言，區內的家族辦公室客戶較其他地區客戶持有較低比例的現金，並將更多資產配置於股市。固定收益資產已連續第五季錄得資金淨流入，其中成熟市場投資級別債券及成熟市場主權債券均錄得最大規模的資金淨流入。大部分買入活動以美國國庫債券及優質金融機構債券為主。除中期債券外，年期較長的債券亦受買家青睞。成熟市場企業高收益債券亦錄得資金淨流入。

股市的資金淨流入連續第二季為正數。其中，成熟市場大型股是股市資金淨流入的主要來源。沽售活動主要集中於美國軟件股及互聯網股，而買入活動則更為分散。半導體股及非美國市場股票如日股，亦見一定買入活動。對個別聚焦日本的主動型投資及交易所買賣基金，以及聚焦醫療保健或生物科技和科技的投資，買入活動興趣顯著。新興市場股票的淨資金流入為負數，扭轉上季趨勢。