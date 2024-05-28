金監總局：推動所有金融活動全部納入監管

中國金融監管總局昨(27日)午召開黨委會議，研究部署《防範化解金融風險問責規定(試行)》貫徹落實舉措，強調要促進金融與房地產良性循環，進一步發揮城市房地產融資協調機制作用，滿足房地產項目合理融資需求，大力支持保障性住房等三大工程建設，要配合防範化解地方債務風險，指導金融機構按照市場化方式開展債務重組、置換。

會議強調，要牢牢守住不發生系統性金融風險的底線，全力推進中小金融機構改革化險，因地制宜、分類施策，有計劃、分步驟開展工作。

會議指出，要全面落實強監管嚴監管要求，真正做到「長牙帶刺」、有棱有角。要着力加強金融法治建設，加快補齊監管制度短板。全面提升監管執法效能，嚴肅查處影響金融穩定、破壞市場秩序、造成重大風險的違法違規問題。要推動依法將所有金融活動全部納入監管，建立健全監管責任歸屬認領和兜底監管機制。

會議並要求，要敢於較真碰硬，敢管敢嚴、真管真嚴，釋放失責必問、問責必嚴的強烈訊號。此外，要自覺主動接受中央巡視監督，常態化、長效化抓好中央巡視整改。堅定不移正風肅紀反腐，持續營造風清氣正的良好政治生態。