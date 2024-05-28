連日本人都不願留日工作　最致命原因係...

外媒報道，日圓兌美元急速貶值，除了令進口日本的產品變得昂貴之外，還令美元計價的工資遭壓低，令外國人才更缺乏在日工作的興趣。

報道指出，上月Asia to Japan總裁Masato Sampei就曾在上海進行一次演講，他指出：「如果你年收入300萬日圓(15.03萬港元)，你能在東京生活嗎？」記者發現，當他開始分析在東京的生活成本及隨便m 家日企所能提供的首年薪金時，聆聽演講的學生表情開始變化。

外媒引述Masato Sampei稱：「最近日圓貶值是最後一根稻草，令我們無法招收來自中國沿海地區、台灣及南韓等地的優秀學生。」

事實上，日本與其他發達國家相比，薪水較低。據經濟合作間發展組織最新報告，以美元計價的日本平均薪金，在38個國家中排名25。甚至落後斯洛文尼亞及立陶宛等國家。

隨着留在日本就業的吸引力減弱，當地年輕人開始將工作首選地轉往海外。來自日本奈良的Takeshi Fukumoto表示，去年11月獲得打工度假簽證，目前在加拿大多倫多的餐廳廚房工作。

他指，在餐廳工作每小時可賺22加元(126.32港元)，每周平均工作40小時。計及貼士，每個月收入逾40萬日圓(逾2萬港元)。

日本政府數據顯示，截至2023年6月，約1.4萬日本人獲打工度假簽證，是2006年以來的最高數字。