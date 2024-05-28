【利好後市】廣州首套房首付降至15%　增港人北上買樓信心？

近期內地當局利好內房的政策「浪接浪」，中國樓市復甦前景可期，周二(28日)傍晚再傳出廣州撐市消息，計及早前的珠海全面撤銷限購措施，對於有心在內地置業買樓的準買家可說是一劑強心針。加上2月底中港兩地實施的「三聯通、三便利」深化金融合作，更是方便港人匯款往大灣區城市買樓。

作為內地一線城市的廣州，由於樓價尚算堅挺，因此大概是最後一批撤除限購措施的城市。廣州市今公布推出調整優化差別化房屋信貸政策，將於周三(29日)起實施。當中最重磅的消息是貸款購買首套商品房屋的居民家庭，最低首付款比例為不低於15%，同時取消利率下限。料將刺激許多首次置業人士入市。

其次，貸款購買第二套商品房屋的居民家庭，商業性個人房屋貸款最低首付款比例調整為不低於25%，取消利率下限。再者、在廣州市非限購區域內，對於擁有2套及以上住房並已結清相應購房貸款的居民家庭，又申請貸款購買住房，銀行業金融機構可根據借款人償付能力、信用狀況等因素審慎 掌握並具體確定首付比例及貸款利率水準；對於擁有2套及以上房屋且有未結清購屋貸款的居民家庭，暫停發放商業性個人房屋貸款。最後，在廣州市限購區域內，對於擁有2套及以上住房的居民家庭暫停發放商業性個人房屋貸款。

另頗為港人歡迎的珠海，早於上周五(5月24日)亦推出樓市新政，實行一籃子促進樓市平穩健康發展的措施，包括全面取消商品住房限購、取消商品住房限售年限、鼓勵支持住房「以舊換新」，還有將雙繳職工公積金貸款最高限額調整為100萬元等。

而上述提及的「三聯通、三便利」深化金融合作，由中國人民銀行及香港金融管理局於1月下旬公布，其中一項是方便港澳居民購買大灣區內地城市物業的匯款，據悉，指引已於2月26日實施。

就港澳居民從境外匯入人民幣或外幣「購房款」的結算支付流程細節，基本上第一站是內地銀行的監管帳戶，而所謂「購房款」包括訂金和保證金、首期、全款、公共維修基金、買樓相關稅款、違約金等。

指引又列明，「購房款」和供樓款項（月供或提前還款），港澳居民可選擇從境外將人民幣或外幣匯入內地銀行帳戶。從境外匯入的「購房款」人民幣資金，不納入港澳居民向內地同名銀行帳戶匯入匯款每人每天最高限額管理；發放按揭的銀行審核真實性後，將不超過月供或提前還款規模的人民幣資金（或外幣資金結匯）劃入貸款帳戶。如若交易不成功，地產商或二手樓買賣雙方應將對應的「購房款」原路退回。原屬於境外匯入的人民幣或外幣「購房款」，應將人民幣或外幣購房款原路退回匯出境外；原屬於境外匯入外幣購房款已結匯的，應將退回的購房款購匯後原路匯出。

上述指引適用於港澳居民個人購買廣州、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門及肇慶8市的新建及二手商品房，亦適用於相關城市商業用房(商業、商住兩用、辦公類住房等)的結算支付。