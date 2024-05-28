港交所：港股投資氣氛改善　惟宣告勝利仍太早

5項惠港措施當中包括支持內地龍頭企業在香港上市。她提到，內地提倡「新質生產力」和綠色轉型成為新興投資主題，港交所已為人工智能、雲計算、量子計算等新興高科技企業專設上市規則，便利這些企業集資。

她坦言，年初至今，上市新股的規模較小，但目前有約100間公司排隊上市，期望息口回落、投資氣氛改善，可以利好上市活動。

陳氏又指，港股近期反彈，除了估值吸引外，亦因為中國具長期增長、外資低配中國資產，目前外資持有A股的比例只有約5%，明顯少過美股的15%和日股的30%。

她續指，從2月起，滬深港通北向交易連續3個月淨流入，可見外資重新入場。同時間，南向交易資金流亦有所提升，內地中產人口近4億，但境內投資選項不算多，尤其是樓市疲弱、境內息口低，都令他們有意尋求新投資選擇。