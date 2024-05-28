馬鞍山翠擁華庭呎價再穿1萬　持貨3年蝕170萬貶2成

新界私人屋苑成交呎價再跌穿1萬，馬鞍山翠擁華庭三房單位，每方呎以9,542元售出，樓價約3年間帳面貶值約19%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣劉信文稱，筲箕灣居屋愛蝶灣5座低層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，區內客睇樓後即與業主進行洽購，未補價第二市場叫價662萬元，終以590萬元成交，呎價約9,966元。

●中原梁志昌表示，中環景怡居中高層C室銀主盤，實用面積約319方呎，兩房間隔，叫價675萬元，以560萬元沽出，呎價約17,555元，新買家為外區投資客，原業主於2019年以785萬元買入，約5年帳面貶值225萬元，或約28.7%。

●美聯蘇玉燕指，香港仔居屋嘉隆苑C座高層1室，實用面積約554方呎，未補價第二市場叫價約535萬元，獲綠表客以530萬元購入，呎價約9,567元。

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九龍區

●香港置業曾家輝表示，長沙灣碧海藍天5座中層H室，實用面積約581方呎，三房間隔，叫價約1,050萬元放售約兩星期，減價約70萬元，同區客以約980萬元購入，呎價約16,867元。

●美聯蕭偉祥指，九龍塘又一居14座高層C室，套三房間隔，實用面積約584方呎，叫價1,020萬元，減價120萬元，區內客以900萬元購入，呎價約15,411元，原業主持貨約4年帳蝕218萬元，貶值約19.5%。

●利嘉閣潘立信稱，紅磡海逸豪園17座中低層B室，實用面積約1,100方呎，套三房套連工人房間隔，叫價1,980萬元，經雙方議價後，區內客以1,870萬元購入，呎價約17,000元。

●香港置業胡國安表示，牛頭角居屋樂雅苑E座低層4室，實用面積約378方呎，兩房間隔，已補價自由市場以500萬元放售約一年後，同區上車客議價後以415萬元購入，呎價約10,979元。

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新界區

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山翠擁華庭11座低層C室，實用面積約765方呎，三房間隔，望園景，放盤4個月，減10萬元，以730萬元獲買家承接，呎價約9,542元，約3年帳面虧蝕170萬元，單位期內跌價約19%。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山泓碧19座低層B室，實用面積約271方呎，一房設計，望山景，叫價480萬元，放盤兩個月獲承接，調整售價至380萬元成交，呎價約14,022元，約5年帳面損失197萬元，跌價約34%。

●中原關偉豪指，將軍澳未補價第二市場居屋5月暫錄約43宗買賣，唐明苑C座中層13室，實用面積約539方呎，兩房間隔，叫價428萬元，綠表價415萬元易手，呎價約7,699元，新買家為外區白居二客。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢打蠔墩上圍單號屋村屋分層單位，三房間隔，連天台，望山景，叫價550萬元，累減102萬元，獲用家以448萬元承接，減幅約18%。

●中原胡耀祖表示，西沙帝琴灣凱弦居8座高層B室，實用面積約1,031方呎，套三房間隔，議價後連車位以1,150萬元易手，呎價約11,154元，新買家為用家。

●利嘉閣郭建民指，沙田新城市廣場3期海桐閣低層B室，實用面積約954方呎，套三房間隔，望河景，新買家為區內客，以1,422萬元易手，呎價約14,906元。

●中原吳啟業稱，大埔承峰1座中層A室，實用面積約1,552方呎，四房雙套房及工人套房間隔，望內園景，叫價約1,500萬元，議價後以1,338萬元沽出，呎價約8,621元，約8年帳面只升值約1%。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水5月暫錄約73宗二手買賣，按月跌約10%，其中居屋欣盛苑C座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約260萬元，白居二客議價後以255萬元購入，呎價約6,359元。

●中原蔡堅濤表示，粉嶺公屋祥華邨祥智樓中層B3室，實用面積約381方呎，未補價第二市場叫價約193萬元，議價後以綠表價168萬元獲承接，呎價約4,409元，新買家為同區客，交回公屋換取綠表資格入市。

●中原王勤學指，元朗5月累錄約64宗二手買賣，較4月全月少約30%，區內溱柏2座高層F室，實用面積約523方呎，兩房間隔，減價22萬元，以538萬元沽出，呎價約10,287元，約13年帳面賺142.2萬元，升值約36%。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋天頌苑O座高層6室，實用面積約429方呎，區內客見原業主願意調整價格，累減達40萬元，已補價自由市場決定以360萬元購入上址作自住，呎價約8,392元。

●中原伍耀祖指，天水圍嘉湖山莊景湖居3座低層D室，實用面積約547方呎，三房間隔，享內園景，叫價498萬元，放盤10日，減價32萬元即獲承接，以466萬元成交，呎價約8,519元。

●中原曾慧敬表示，屯門怡樂花園2座中層A室，實用面積約335方呎，兩房間隔，叫價330萬元，減價15萬元，以315萬元成交，呎價約9,403元，買家為外區上車客。

●中原伍潔玲稱，荃灣5月累錄約90宗二手買賣，灣景廣場高層H室，實用面積約415方呎，兩房間隔，叫價640萬元，放盤不足1星期，速獲買家承接，減價20.2萬元，以619.8萬元成交，呎價約14,935元。

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