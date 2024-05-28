【夜市UPDATES】美股個別發展　英偉達續破頂曾飆逾5%

美國股市昨日起重新實施「T+1」，交收時間減半至一個交易日，美股未見異常，周二復市後靠穩，道指跌145點，報38,923點；納指升64點，報16,985點；標指微升，報5,305點。瑞銀基於企業盈利前景改善，連同通脹回落、聯儲局將掉頭減息，人工智能(AI)投資急增，把標指目標由5,400點上調至5,600點。港股夜期跌88點，報18,701點，較本港收市低水120點。

上月iPhone華出貨增52%

重磅股蘋果公司(Apple Inc.)即傳來捷報，外媒根據中國信通院統計推算，上月內地iPhone出貨量按年大增約52%至350萬部，跑贏全國智能手機為25.5%的增速。即使首4個月累計，iPhone出貨量仍按年累跌約17%，跟國貨升20.9%背馳，而且4月的反彈與減價促銷有關，消息仍刺激Apple股價早段升逾1%。

瑞銀說AI投資大增，例子不勝枚舉。市傳亞馬遜正討意大利政府商討斥10億歐元計的巨資擴充當地數據中心業務，涉及金額及選址，亞馬遜股價早段微升0.1%。同時有消息指，記憶體大廠美光計劃斥6,000億至8,000億日圓(最多約398億港元)在日本廣島縣興建新的DRAM廠房，預計2026年初動工、最快2027年投產，美光股價早段逾1%。至於頭號概念股英偉達(Nvidia)繼續破頂，早段高見1,121.6美元，曾漲逾5%。