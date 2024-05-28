林建才漠視查察要求　遭會財局吊銷執業註冊2年

會計及財務匯報局因林建才公然漠視2項會財局的法定要求，向其公開譴責，並罰款30萬港元，同時暫時吊銷其於公會的註冊兩年、取消其執業證書、2年內不獲發執業證書，且須繳付會財局調查費用及開支共50,214元。

會財局查察部於2023年3月10日發出兩項法定要求，指令林建才於在該月底前提供睿進會計師事務所及林建才會計師事務所相關的資料及文件，以進行查察，及確定該兩個執業單有否對公會2022年7月的執業審核所發現的嚴重缺失進行補救。

即使所需文件在發出要求前已一直存在，且理應可以隨時提供，惟林氏在限期前仍沒有提供任何所需文件。其後在查察部以電話及電郵跟進，甚至在發出最後警告信，及將限期延長一個月，至今仍未提交文件，而且過程中未有予以合作，妨礙會財局行使查察職能，繼而損害會財局於監督及維護審計質素的能力。

會財局直斥，林氏的不合作行為，實屬非常嚴重事宜。會財局紀律處分部主管梁惠珊表示，基於受規管者持續拖延和拒絕提供所要求的資料及文件，導致會財局未能行使法例所賦予的權力，進行任何跟進查察。若受規管者充份遵從有關要求，查察便可暢順及有效地進行，而紀律處分後果亦可避免。

她提醒，會計業界應恪守法規及予以合作，配合會財局履行其維持審計質素及保障公眾利益的職責，並在獨立監管制度下提升公眾對會計專業質素的信心。