南方東英發行本港首對日經225槓反ETF周三上市

為提供盡量貼近日經225指數每日兩倍或負兩倍的投資業績，兩者均以期貨為基礎的模擬投資策略，透過直接投資於最近季度日經225期貨(及/或最近季度日經225 mini)。

值得留意的是，在日本本土市場，日經225指數的槓桿及反向產品是交易最活躍的交易所買賣產品(ETP)。在其交易最活躍的10隻ETP中，有6隻是日經225指數的槓桿及反向產品。