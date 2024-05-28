南方東英發行本港首對日經225槓反ETF周三上市
2024年05月28日 22:59
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日股近期表現波動，交易所買賣基金(ETF)發行商南方東英繼今年1月發行本港首隻日經225指數ETF南方日經225(03153)後，趁勢發行日經225槓桿及反向產品(L&I Products)，並將於周三(29日)上市。南方東英資產管理的首席執行官丁晨相信，有關產品能為投資者提供捕捉日本市場的短期機會。
ＦＬ二南方日經(07262)是每日槓桿(2x)產品，而ＦＩ二南方日經(07515)為每日反向(-2x)產品。兩者每手均為10個單位，上市價約78元，並分別獲約1,000萬美元初始認購，而每年管理費為1.6%。截至周二(28日)下午4時，每單位資產淨值為78.14元。
為提供盡量貼近日經225指數每日兩倍或負兩倍的投資業績，兩者均以期貨為基礎的模擬投資策略，透過直接投資於最近季度日經225期貨(及/或最近季度日經225 mini)。
值得留意的是，在日本本土市場，日經225指數的槓桿及反向產品是交易最活躍的交易所買賣產品(ETP)。在其交易最活躍的10隻ETP中，有6隻是日經225指數的槓桿及反向產品。