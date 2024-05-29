東方日報B1：騰訊大股東謀掟貨　調倉近億股　市值364億

騰訊股價由去年低位急漲，料成大股東想趁高減持的誘因。圖為騰訊主席馬化騰。

Naspers早年將騰訊等互聯網行業的投資打包成Prosus在荷蘭上市。按照CCASS資料及T+2制度，Prosus宣布減持騰訊時，或許已「做嘢」將9,600萬股騰訊轉入CCASS，大約相當於騰訊1%股權，其中高盛就多了約8,298萬股。騰訊股價周二(28日)靠穩，收升0.74%，報380.2元，以此計算，該批轉倉股份市值約364億元。

回顧Prosus對上一次轉倉是於去年10月進行，當時同樣是將9,600萬股騰訊股份轉為電子方式持有，並存入CCASS；至於去年4月及12月，Naspers亦兩度申報減持騰訊，每股平均價分別為336.8814元及306.6563元，減持78.96萬股及51.35萬股，合共套現逾4.23億元。然而，這些申報都只是因跌穿一個整數百分比而為之，換言之實際套現金額會更多。

騰訊周二再回購263萬股，作價介乎374至385.8元，涉資約10億元。自5月中股東周年大會關於回購股份的普通決議案通過至今，兩周未夠已累計回購1,942萬股，佔公司已發行股份約0.2%。事實上，騰訊單是去年5月中至今年4月中就回購超過2.1億股，買「凸」Prosus拋售的股份。

不管如何，今次騰訊大股東又再掟貨，或因手遊行業有陰霾。事關有內媒引述伽馬數據發布的《2024年4月中國遊戲產業月度報告》，稱4月中國遊戲市場實際銷售收入224.32億元人民幣(下同)，按月及按年各跌4.21%及0.27%，而「拖後腿」的元兇正正是手遊市場下跌，同時新產品提振市場效果尚未顯現，且看手遊版《地下城與勇士》上周上線會否帶來轉機。

為開拓市場，騰訊周二宣布與微軟應用程式平台Microsoft Store合作，實現騰訊應用寶移動內容在Microsoft Store專區上架，亦即把微軟納入騰訊「App Store」的渠道。但為免未來用戶染上網癮，微信為年輕人度身打造幾個功能—限制使用時長、宵禁、監護人授權、消費限額和訪問限制。

除了手遊業，近年電商亦是內地重要產業支柱，惟命運同樣受制於內地監管風暴而陰晴不定。不過官媒提及，深圳跨境電商今年首季進出口金額逾1,100億元，增長逾95%，規模創同期新高，同時佔全國金額的19%。至於去年全年，深圳跨境電商進出口金額為3,265.3億元，按年上升增長74.4%。