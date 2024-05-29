鄭勤龍：港股先低後高　中線前景可期

由卦象顯示，恒指走勢正處於《雷地豫》變《澤雷隨》之中，在易經中，「雷」為震動之象，今「豫」卦和「隨」卦皆帶有「雷」的元素，若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內的走勢或將先低後高。

承接上文預示港股短線有回吐壓力的《坎為水》變《澤水困》卦，恒指上周四(22日)在19,225點開市，當日指數在高見19,359點後便轉勢連日回吐，隨後大市在本周低見18,504點後才現反彈，昨日大市下跌了6點，收報18,821點，可說是已應驗「坎為水」卦和「困」卦皆為易經「四大難卦」之一，《序卦》曰：「升而不已必困，故受之以困。」大意是指當某事情晉升到極點，而升無可升的時候，便會到達一個困局的卦象。

「豫」卦的意義則有兩個層面，一為豫樂、喜悅，二為預防。《繫辭傳》：「重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。」柝是打更用的梆子，重門擊柝是指設置重重門戶和夜晚敲梆巡更，以提防暴客。若將其意象應用於股市上，則大有一種避險情緒的意味。顯示散戶仍然要警戒市場中的種種不利因素，隨時可發酵成使大市回吐的負面消息。「隨」卦的本義為隨從，但隨也通墜，引申為失足、墮落。

故此綜合了卦象和基本分析，大市在短線上似乎仍有一些回吐壓力，然而還幸「豫」卦六五爻的爻辭為，貞疾，恒不死，所以在中線上亦可視為一個不錯的入市良機。

玄學金融家 鄭勤龍